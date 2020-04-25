近來新冠肺炎疫情持續在全球發展，而中、美雙方則是不停互相攻擊，指稱對方是病毒起源之地，而究竟誰才是對的，大家也都相當好奇，法國主流媒體《費加洛報》（Le Figaro）就對此發表調查報導。

《費加洛報》的調查報導當中指出3個疑點，第一：病毒起源相當可疑，最初中國大陸官方說法表示，病毒最一開始是出現蝙蝠身上接下來傳到穿山甲，最後感染人類，不過隨著對新冠病毒研究深入，紛紛都對這個說法感到懷疑。

此外華南理工大學生物科學教授肖波濤在今年2月時，於全球學術社群網站「ResearchGate」公布了一項研究，表示湖北人並沒有吃蝙蝠的習慣，華南海鮮市場更從來沒有賣蝙蝠，但這篇研究不久之後就被下架。

第二：根據調查，中國大陸首例確診新冠肺炎者早在去年12月8日就出現，不過官方直到1月23日才決定將武漢封城，導致病毒有足夠時間進行傳播，加上官方表示新冠肺炎不會人傳人，導致大家防範意識低落。

第三個疑點是「數據」，中國大陸所提出的數據，跟其他歐洲國家相比實在有些過低，此外北京方面在4月17日時下令，將新冠肺炎死亡人數向上調升50%，從原本的2,579人增加到3,869人，並宣稱數字會上升是因為有老年人在家中死亡，所以導致遺漏。

而法國總統馬克宏在本月16日，接受英國《金融時報》採訪時表示，「有許多不為人知的事情，需要中國大陸自己出面澄清。」似乎也是在暗示，對於中國大陸官方所提供的數據、處理方式有些不信任。

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(中時電子報)