NBA今年選秀被新冠疫情衝擊而延後，美媒Bleacher Report此時回顧10年前的2010年選秀，並指出如果由他們重選一次，沃爾(John Wall)將不會是狀元，林書豪也不會落榜，甚至可以進入樂透區！

該文指出，沃爾當得起狀元之名，只是該年有個更優秀的「PG13」保羅喬治(Paul George)。沃爾是聯盟速度最快、爆發力最強的控衛，保羅喬治則是攻防兼修的二刀流高手，該年喬治在第10順位才被溜馬選走。

他們認為沃爾應當是榜眼，探花則是中鋒考辛斯(DeMarcus Cousins)。考辛斯當時被預估為第2名的熱門人選，最後第5名被國王隊選走。至於林書豪應該排在第8位，也就是當年前10強的新秀。

「林書豪後來沒有再達到林來瘋時期的高度，但他身為美國亞裔歷來最傑出的籃球員足以名留青史。」林書豪排在第8位的原因：「林證明了自己的成功不是一閃即逝，他後來仍在火箭、湖人、黃蜂、籃網保持戰力。」

林書豪的困境其實也跟前面幾位高手一樣，沃爾、保羅喬治、考辛斯都曾因傷所苦，其中沃爾、考辛斯直至今日都還在養傷。

(中時電子報)