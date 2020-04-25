國內日前出現軍艦群聚，截至目前已累計31名確診者。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，軍艦昨天有23人出現症狀，其中4人不需要採檢，19人需要採檢，目前15人陰性，4人採檢結果等待中。

專家諮詢小組召集人張上淳表示，若官兵之前沒有症狀，到了檢疫所才發病，採檢陽性的話，還是要搭配著看抗體狀況，如果檢驗陽性，身體還沒抗體，那就是近期發生的感染，在還沒釐清前，無法說明是第幾波感染。

(中時 )