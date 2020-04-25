田馥甄轉發鄧惠文醫師文章。（圖／翻攝自臉書）

大陸網友湧入田馥甄微博留言。（圖／翻攝自田馥甄 Hebe微博）

周揚青日前拋出震撼彈，吐露與羅志祥（小豬）9年情變主因與男方男女關係混亂有關，更指男方喜歡「多人運動」，引發諸多討論。昨(24日)田馥甄（Hebe）轉發醫師鄧惠文發文，呼籲大家不該津津樂道「網路公審的情愛報復」，消息傳回微博，部分人認為文中暗指周揚青是「恐怖情人」有失公道，紛紛湧入田馥甄微博留言，還有人氣憤寫下：「我喜歡了你十年，今天看到你發文好感全無」。

針對「豬揚情變」風波，昨醫師鄧惠文寫下「請關心：年輕孩子看見的，不只是這些八卦。他們正在看見一種用網路制裁前情人的攻擊力」，並指不該推崇網路公審的情愛報復，「不要等孩子成為恐怖情人，再來抱怨教育少了什麼」，也強調自己沒有要挺小豬或周揚青，請媒體不要過度聯想。

對此，昨田馥甄轉發了鄧惠文發文，並寫：「逆風轉發，我是這樣想的」，似對鄧惠文的意見表示認同，沒想到此舉卻引來不少大陸網友不滿，出征到田馥甄微博說：「這不是報復，所以她應該往肚子嚥才對嗎」、「表面上說為了不影響孩子正確的婚愛觀，全為羅志祥著想了，沒替受害女方考慮半句」、「田馥甄，對你失望透頂，但凡你有一點同理心都說不出那番話來」、「周受了委屈難道不應該訴說嗎？你委屈了也會在自己的平台說的呀」、「周不是開始就講了嗎？不想看見其他女孩子再受傷害，您不也是女生嗎沒有共情能力（同理心）嗎？你要是遇見這樣的事情您還有啥高超的處理管道？您也以後也可以做個表率」。

而田馥甄臉書的網友則說：「我沒有覺得馥甄在替任何人講話欸，就只是單單就這件事所造成的影響來評論，提醒我們要理性判斷」、「恐怖情人這個詞有點過分了吧，有點偷換概念指責這次事件女主的意思」、「我想這篇文章裡寫的『恐怖情人』並沒有針對任何人吧」、「逆風阿甄，果然是冷靜思考的你」、「其實我覺得，孩子並不是我們想像中的這麼笨，只能從中學到壞的地方而已，看見的角度不同，為何我們不想想，孩子們有可能在這個事件當中了解到很多事情並非表面的那麼簡單，也學到懂的如何去觀察一個人，避免自己成為受害者。」。

(中時電子報)