周揚青日前證實與羅志祥9年情變，更爆料男方愛劈腿、搞「多人運動」，對此醫師鄧惠文呼籲：「不要等孩子成為恐怖情人，再來抱怨教育少了什麼」，對此網紅廣告小妹則發文痛批：「想要幫渣渣隊友護航，請不要做得這麼明顯」。

針對鄧惠文點名周揚青是「恐怖情人」，認為其「毀滅式分手宣言」相當不可取，這讓廣告小妹反問：「大約十年前，鄧惠文外遇一白人男子，男子分手後刊登雙方親密合照在網路上加以報復」，雖然行為雷同，但角色一個是被騙的正宮，另一個是小王，不過羅志祥至少還未婚，接著狂酸：「想要幫渣渣隊友護航，請不要做得這麼明顯。又用同一招，以醫師普渡眾生的善意（孩童教育）包裝自己的目的」。

廣告小妹舉例吳宗憲當初為了護航白雲，竟要被劈腿的女孩閉嘴，逼得對方開記者會道歉，直言難怪鄧惠文能跟劈腿魔人又不戴套的呂秋遠當朋友，因此兩人根本是一丘之貉，更氣到揚言要收回對鄧惠文「女版柯文哲」的評語，因為用「女版吳宗憲」才更貼切。

(中時電子報)