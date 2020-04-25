20餘歲吳姓女子日前經由交友軟體認識女網友，對方佯稱在應徵外拍女模，吳女剛好符合條件，但要穿著內衣視訊面試，吳女依約穿內衣視訊，卻慘遭對方截圖恐嚇要求脫衣視訊，吳女得知對方是男性嚇得報警處理，案由板橋警分局偵辦中。

據悉，吳女剛大學畢業，但近來受到新冠肺炎疫情影響求職不順，她在家中用交友軟體AZAR，認識一名貼圖使用女性照片的「女網友」，雙方相談甚歡，對方告訴在徵外拍女模，吳女剛好符合條件，但要進一步穿著內衣視訊才能順利錄取。

吳女看到對方的大頭貼是女生，深信不疑，於是穿著內衣與對方視訊，又提供通訊軟體Line給對方，豈料，翌日對方竟又要求吳女脫衣視訊，吳女覺得怪怪的拒絕，對方突然翻臉，恐嚇說手上已有上次截圖穿內衣的不雅照，要求配合。

雙方進一步通話，吳女才發對對方竟是男聲，因為喜歡她才會用變聲器假裝女聲，方便親近。警方目前已掌握該名男子身分，正進一步約談到案。

板橋警分局偵查隊長林子翔警呼籲，網路上許多可下載的變聲軟體，可輕易讓人「變男聲變女聲」，隨心所欲，加上現在許多人大頭貼都是盜用俊男美女照，因此在交友過程中，對方身分是男是女無從判斷。

交友過程中，不要任意與陌生人開啟視訊，甚至傳送私密照片，否則很可能遭截圖散布不雅照，後悔莫及，而散播不雅照也涉及刑法235條「散布猥褻物品罪」，可處2年以下有期徒刑，拘役或科或併科9萬元以下罰金。

(中時 )