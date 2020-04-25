台中南庄海堤草厝溪口沙灘驚見死亡海龜，海巡署中部分署第三岸巡隊派員前往處理。（海巡署中部分署第三岸巡隊提供／陳淑娥台中傳真）

台中南庄海堤草厝溪口沙灘24日下午驚見死亡海龜，海巡署中部分署第三岸巡隊派員前往處理，中華鯨豚協會人員25日至現場確認為母欖蠵龜，旁邊驚見一攤血水，初步判斷應死亡不久，內臟均腐爛，死因待釐清。

海巡署中部分署第三岸巡隊表示，24日下午5時許，接獲民眾撥打118專線，通報台中南庄海堤草厝溪口沙灘發現死亡海龜，立即派遣溫寮安檢所及中港巡邏站人員前往現場處置。

岸巡人員抵達現場後，確認海龜已無生命跡象，測量該海龜體長約52公分、寬約55公分，隨即聯繫台灣海洋大學派員前來協處。中華鯨豚協會人員25日中午至現場確認品種為欖蠵龜，判定為母龜，完成解剖後發現內臟均腐爛，無法判斷死因，部分採樣帶回研究。

海巡署中部分署第三岸巡隊表示，該隊平時積極海洋生態保育，並投入海洋事務相關工作，若民眾於岸際發現鯨豚或海龜等其他海洋生物有受傷需救護情事，請立即撥打118海巡報案專線，本署將立即派員馳赴救援，以共同維護海洋生態。

(中時 )