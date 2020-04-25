亞洲娛樂即時互動媒體霸主17 Media Japan，以幫助音樂人度過疫情難關為目的發起「MUSIC DON’T LOCKDOWN」企劃，積極推行無觀眾的線上直播演唱會「宅在家SP音樂祭vol.1 powered by 17 Live」，將於4月25、26日下午5點（日本時間6點）起在17直播登場。
台灣歌手紛紛熱情響應參與，呂薔、林鴻鳴、李玖哲、陳零九、邱鋒澤、IVI成員Kimi陳希瑀、劉芳芸、羅綺雯、韋禮安、張芸京、采子、林吟蔚、林娜、黃偉晉、張與辰、彼得魚、黃右年、盧子杰等二十多位藝人歌手及李宜柏YB、吳憾knah、甜甜、吳是閎54Red、Vita菲等17歌唱主播參與，日本演出音樂人有高木完、Zeebra、Watusi(COLDFEET) 、TAKU TAKAHASHI、The Social Distance、倉本美津流、KO KIMURA、東生亭世樂、DUB MASTER X等，還有泰國的Stamp、Pyra、印尼歌手Aiu、新加坡歌手Charlie Lim。
(中時 )
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