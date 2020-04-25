曾是「初代黑澀會美眉」，擁有34G、23、34身材的星野優，推出第一本泰國的《泰美好》2020性感寫真書，閨蜜姐妹馮子紜也到場力挺。近日羅志祥被爆出與女性有過多親密往來，擁有34F傲人上圍的馮子紜意外提起3到4年前在夜店曾被羅志祥搭訕的往事，「我猜他喝多沒印象了，會靠近他的女生也不在少數。」當時羅志祥還關心她晚上有沒有住宿的地方，「我就說不用了，謝謝。」她坦言偏愛紳士有禮貌的男生，願意體貼和包容她所有事情，並果斷地說羅志祥非喜歡的菜，「我對陌生人防備心高，加上對方又是前輩，氣場又強，怕喝醉酒會得罪。」

兩人在螢光幕上總是自信展現性感身材，真實生活難免會吸引到一些瘋狂粉絲搭訕，星野優表示有次工作回家被尾隨，只因她不理對方還惱羞成怒，最令她感到害怕的是掛在陽台上的內褲沾上不明的透明液體，嚇得她趕緊扔掉！馮子紜分享還在百貨當專櫃小姐時，就有人騎車尾隨她將近一周，後來跟公司申請換區域才沒有遇到。

(中時 )