台中市警察局第六分局何安派出所員警郜偉涵、楊建龍日前接獲民眾報案，指西屯區中清路某棟公寓內，深夜時分傳出喊救命的聲音，員警火速抵達現場，進一步了解為92歲李姓阿嬤，誤會照護她的女看護餵她吃的安眠藥為毒藥，情緒失控呼救，員警連忙安撫，並用寫字板與阿婆談心，才讓阿嬤安心入睡。

經警方了解，92歲李姓阿嬤每晚均需靠吃安眠藥才能進入夢鄉，因懷疑女看護要將其毒害，誤認女看護準備安眠藥為毒藥，拒絕服用，還在深夜高呼「救命」，引起鄰居注意。

警方連絡到阿嬤71歲兒子陳男，陳男向警方電話表示，其母親與女看護因語言不通，才會產生誤會，正從台北趕回台中的路上，希望警方能先勸導其母親趕緊吃藥早點休息，早上時再帶母親至醫院就診。

因阿嬤耳力欠佳，員警用寫字板與阿嬤貼心交談安撫，阿嬤情緒漸漸緩和下來，並願意配合吃藥，阿嬤家人向警方表示感謝，員警維護治安，也是足感心的人民保母。

(中時 )