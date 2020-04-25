新北市金山區公所於今（25日）會同金山警分局、金山交通分隊及義交啟動人、車流管制演練。（金山區公所提供）

新北市金山區公所於今（25日）會同金山警分局、金山交通分隊及義交啟動人、車流管制演練。（金山區公所提供）

新北市金山區公所於今（25日）會同金山警分局、金山交通分隊及義交啟動人、車流管制演練。（金山區公所提供）

針對新冠肺炎防疫工作，新北市各區公所無不嚴陣以待、超前部署，金山區公所於今（25日）會同金山警分局、金山交通分隊及義交啟動人、車流管制演練，各演練組人員於區內各大路口進行交通疏導，並監控車流及人流數量，同時模擬各點位達容留上限時，如何快速啟動管制點設置，為接下來的五一連假做好妥適準備。

金山區災害應變中心指揮官、金山區區長陳國欽表示，經連續3週週末實施人、車流關懷及交通疏導工作，並實際統計人流分別計算出金山老街容留人數上限為730人、獅頭山公園及中角灣衝浪基地等戶外景點則為同時間超過千人啟動管制；而為因應下週將屆的五一連假，車流管制點自前有的「中山路中正路口」、「中山路民生路口」、「中興路民生路口」，再增加金山區聯外幹道環金路與中山路(基金公路口)、中正路(陽金公路口)及清水路(淡金公路口)等交界點，力求達容留人數上限及停車場車位使用50％時，啟動最縝密的管制計畫，避免車流帶來人潮，造成群聚發生。

金山區公所表示，因應今日人、車流管制演練，感謝金山警察分局分局長陳永昌實地共商管制計畫並作警力調度，金山區清潔隊及衛生所派員共同參演；「防疫只有過，沒有不及」離準備好永遠都差那一步，寧願多做一點，也不願冒任何風險，危害金山區在地居民及到訪旅客的健康，謝謝大眾持續支持政府政策，共同防疫！

(中時 )