台南市觀旅局五一連假推薦梅嶺賞螢旅行。（台南市觀旅局提供／程炳璋台南傳真）

台南市4處著名觀光景點清明連假剛歷經疫情警報的簡訊轟炸，台南市面對五一連假觀光，仍續推虎頭埤花季與關子嶺泡湯行程，強調各景點都有人數管制，採實名制入園，減少群聚活動，民眾做好防疫工作，就可安全出遊。

清明4天連假期間，台南市關子嶺風景區、烏山頭水庫、虎頭埤風景區、湖境會館4處景點，遭中央流行疫情指揮中心發布疫情警報簡訊，造成遊客一夕之間逃難式解散，觀光業者叫苦。台南市長黃偉哲一度責難中央亂槍打鳥式的公布簡訊，造成實際上人潮不多的4處景點遭疫情標籤化。

面對即將到來的五一連假，台南市觀旅局低調續推花季、賞螢旅程，以郊外景點取代市區稠密的巷弄路線，台南市觀旅局推薦楠西區梅嶺賞螢與虎頭埤阿勃勒花季，西拉雅國家風景管理處則聯合18家溫泉業者，推出泡湯優惠行程。

虎頭埤與關子嶺都是遭疫情簡訊波及的景點，台南市觀旅局強調這些地方占地上百公頃，清明連假遊客僅2000多人，並無人潮聚集情況。面對五一連假，兩處景點不畏警報簡訊，再成推薦觀光行程。

台南市觀旅局長郭貞慧表示，4處疫情警報景點在清明連假後已做好消毒工作，台南市4月進入螢火蟲季，5月進入阿勃勒花季，旅遊觀光推薦以花系、綠隧、賞螢與健走步道等行程為主，鬧區的巷弄旅遊路線暫時保留，民眾作好帶口罩、勤洗手、保持社交距離等防疫工作，可平常心出遊。

(中時 )