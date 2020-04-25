北韓最高領導人金正恩外傳因手術開刀後傳出危殆，更有日本媒體報導，金正恩已經成為植物人。然而弔詭的是，以前都會義正嚴詞駁斥的北韓官方，至今卻未明確否認，讓外界很難不起疑。綜合國內外媒體報導指出，最讓外界懷疑金正恩身體有恙的關鍵就是4月15日這天，金正恩未出席「太陽節」，而這是北韓史無前例的大事！

資料顯示，每年4月15日前夕，神秘的北韓都會傾全國上下，開始籌備「太陽節」。所謂太陽節，其實就是首代領導人金日成（Kim Il-sung）的生日，從1997年開始，北韓官方決定，將今日列為國定假日。取名太陽，是指金日成的教誨有如陽光般，照耀並照看著北韓人民。每年到此時候，除了平壤的大型慶典或閱兵儀式外，官方也會額外增加糧食配給，並釋放部份囚犯。

從2012年金日成百歲誕辰的太陽節慶典開始，北韓在平壤市區的金日成廣場上，舉辦大型閱兵儀式和舞會，包含多人阿里郎舞和兒童表演等，目的是讓外界看見北韓的強盛和富庶。這對金氏王朝而言，最重要的大外宣節日，也是皇族最不能缺席的一日，金正恩居然史無前例缺席！外加這時外媒驚爆金正恩手術命危，一切巧合，很難不讓外界起疑媒體報導某種程度為真。

南韓國會外交統一委員長尹相炫認為，除了金正恩動手術之外，北韓還有很多不尋常跡象，例如朝鮮最高人民會議從10日推遲到12日舉行，但金正恩卻未出席；而15日紀念「永遠的主席」金日成的誕辰紀念日的「太陽節」金正恩也未出席，這是過去從未出現過的。

此外，尹相炫還提到平壤封城的情形，表示朝鮮幾天前就對平壤市進行全面封鎖，現在平壤市已經出現停擺狀態；而在人事異動上，金正恩的妹妹金與正最近從宣傳部第一部長提拔為組織部第一副部長，尹相炫表示，此舉很明顯是在培養接班人，從金與正的地位和朝鮮的情況來看，目前北韓內部確實不太正常。

(中時電子報)