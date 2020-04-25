高雄市長韓國瑜今（25）日擔心疫情關係，造成市民經濟蕭條、困難、收入減少，恐怕衍生治安等不同問題，因此拋出率先全國重啟春安演習，未料又被批這是中央警政署的職責。對此，高市府警察局解釋，這次的「春安」是特別在防疫期間，加強防盜、防搶 、防詐、防竊等4大重點，這是地方首長的權責，有別於過去全國一制性的 「加強重要節日安全維護工作」。

高市警局解釋，自從前署長陳國恩時代，就沒有所謂「春安工作」這個名詞，事後改名為 「加強重要節日安全維護工作」，時間訂於除夕前後期間這段期間，全國各地警方展開的加強治安維護工作。

市警局表示，這次市長韓國瑜宣布的「重啟春安」，主要是在防疫期間，特別加強治安維護工作，引用過去春安工作的概念跟規模，以及請義警、民防、守望相助隊等協勤民力共同投入，這次的「春安」有別於全國一致性的「加強重要節日安全維護工作」，兩者也不相衝突。

市警局重申，「春安」不只代表本局在防疫期間對治安工作的重視，更希望市民平安度過今年春季的疫情，也因此「重啟春安」沒有特別限制一段期間，只求疫情及早結束或趨緩。

韓國瑜今早表示，高雄市全國第一個實施春安的城市，昨晚春安演習重新啟動，因為擔心疫情關係，造成市民經濟蕭條、困難、收入減少，恐怕出現治安等不同問題，為保護市民，會加強警力及結合民力，「這是對市民的承諾，應該做的事情」。

警察局長李永癸指出，自從疫情開始，百業蕭條影響民生經濟，恐造成治安問題，市長特別指示警局，提出口號「春安演習、重新啟動」，除警力加強外，也動用義警、民防、守望相助隊，共同維護治安，不要讓市民在經濟困難情況下，又遭受財產危害，實施以來會加強重點地區巡邏，全力保護市民安全。

韓國瑜今晚也將連跑3個地方，包括小港分局、前鎮分局、興東里守望相助隊，慰問辛苦的警察同仁及民間單位。

(中時 )