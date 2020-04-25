新冠病毒肆虐全球，各國的防疫措施從鎖國封城、停課、或限制外出活動都有，就是要大眾保持社交距離（social distance），為免群聚感染，最好儘量「宅在家」，全球各大劇院、音樂廳、博物館提供免費線上音樂會、藝文展覽，甚至也有因疫情閉館的動物園開放網路攝影機，撫慰焦慮的心，讓大家足不出戶，也能有品質地「殺時間」。

◎世界知名歌劇、音樂會，線上隨你看

到歌劇院觀賞歌劇的票價不斐，巴黎歌劇院從3月中開始，陸續推出豐富的線上歌劇表演，陸續上線的劇碼有曼儂、唐璜、天鵝湖、塞維利亞的理髮、浪漫的夜曲、霍夫曼的故事和卡門。

（巴黎歌劇院線上免費欣賞「霍夫曼的故事」。圖片來源：巴黎歌劇院）

此外，美國大都會歌劇院每天線上播映完整歌劇、紐約愛樂推出NY Phil Plays On計劃，開放近期表演的影片和音檔、波士頓交響樂團也規劃BSO at HOME，免費釋出一系列音樂會供線上收聽，底特律交響樂團更開放大量演奏會影音檔，讓人一飽耳福。

◎細細品味全球博物館珍貴館藏

GOOGLE藝術與文化匯集全球2000個藝術機構，包括國際知名的倫敦大英博物館、紐約古根漢美術館、阿姆斯特丹梵谷博物館、佛羅倫斯烏菲茲美術館，利用街景技術拍攝內部實景和館藏，甚至還能透過縮放、360度全景導覽，不必出國就能細細品味這些藝術品。

（梵谷的「麥田群鴉」。圖片來源：阿姆斯特丹梵谷博物館）

羅浮宮也提供豐富的虛擬導覽，從古埃及到最近修復完成的阿波羅藝廊應有盡有。

國內則有故宮博物院的網路導覽和主題式策展，自然科學博物館、國立歷史博物館、國立臺灣博物館也各有豐富的線上特展或活動。

◎動物園明星線上萌給你看

（溫哥華水族館的萌萌小海獺。圖片來源：溫哥華水族館）

動物自然呆萌的動作，特別有療癒力，為此墨爾本動物園開放網路攝影機，包括剛出生不久的雪豹幼仔、長頸鹿家族，以及走路搖搖晃晃的企鵝都在內，以安撫各種不安情緒。

無獨有偶，溫哥華水族館也在各園區裝設直播攝影機，包括小水獺玩水、水母伸展觸手浮沉悠游，非常紓壓。

(中時電子報)