台南市政府環保局25日邀請在地環教夥伴，在微笑虎山前廣場共同響應世界地球日50周年活動「氣候變遷行動」的主題。（環保局提供／洪榮志台南傳真）

台南市政府環保局25日邀請在地環教夥伴，在仁德區微笑虎山前廣場，共同響應世界地球日50周年活動「氣候變遷行動」的主題，號召大家力行無痕飲食，為環境盡一分心力。

台南市長黃偉哲表示，今年適逢地球日50周年，長久以來市府及在地機關、學校、團體等，對於環境保護不遺餘力，希望藉由地球日活動，呼籲更多市民一起力行環保行動，在疫情期間自備環保餐具、環保杯，兼具環保及衛生。

環保局長謝世傑也說，目前正值新冠疫情期間，維護環境的工作更要加緊推動，呼應今年地球日主題，環保局近年來也大力推行許多節能減碳的措施，例如機車汰舊換新、以功代金、限用免洗餐具、提倡綠色消費等，希望社會大眾在日常生活也能配合無痕飲食行動，減少一次性餐具的使用，真正從源頭減量。

此次活動現場還由橋南社區帶來掌中戲表演，利用廢棄物製作戲偶演出環保戲劇，詼諧有趣的內容讓與會人員看了哈哈大笑。環保局還依不同環保主題設立攤位，向與會人員宣導環保觀念及行動，現場蔬食餐點更利用在地食材製作，減少碳足跡，共計減碳190公斤。

(中時 )