海軍敦睦艦隊24名官兵爆出群聚感染，高雄市衛生局日前公布第4波確診個案足跡，據統計有9位市民疑似感染，今(26)日再指還有增加疑似案例，有媒體問到，高市府指出有疑似個案後又說採檢為陰性，醫界認為引起社會恐慌，指揮中心究竟有給縣市政府那些公布的權限？

指揮官陳時中表示，若是高度懷疑的個案符合通報條件，在經過醫師評估後應儘速通報採檢，而台灣畢竟是民主社會，不是不能講，但日前一天通報案件達1800多例，通通公布對疫情實在沒有幫助，針對確診的小部分人做好疫調和匡列才是正確的事。

(中時 )