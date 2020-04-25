高市府一再公布有疑似案例 陳時中：無益於疫情 15:592020/04/25 中時 李柏澔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高市府一再公布有疑似案例，陳時中直言，無益於疫情。(本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 海軍敦睦艦隊24名官兵爆出群聚感染，高雄市衛生局日前公布第4波確診個案足跡，據統計有9位市民疑似感染，今(26)日再指還有增加疑似案例，有媒體問到，高市府指出有疑似個案後又說採檢為陰性，醫界認為引起社會恐慌，指揮中心究竟有給縣市政府那些公布的權限？ 指揮官陳時中表示，若是高度懷疑的個案符合通報條件，在經過醫師評估後應儘速通報採檢，而台灣畢竟是民主社會，不是不能講，但日前一天通報案件達1800多例，通通公布對疫情實在沒有幫助，針對確診的小部分人做好疫調和匡列才是正確的事。 (中時 ) #高市府 #疑似案例 #陳時中 #採檢 #通報 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘇院長，別躲了！ 04:102020/04/21 時論廣場 國防部為何缺席記者會？原來是陳時中的主意 15:482020/04/21 生活 台中慈濟醫院改裝採檢站 防疫智慧登上國際期刊 11:512020/04/22 生活 台中慈濟智慧防疫 登國際期刊 04:102020/04/23 地方新聞 台南首設新冠肺炎貨櫃採檢站今啟用 黃偉哲：安全有效率 10:442020/04/23 生活 海軍沒法定義務接受疫調？藍委罵陳時中爛透了 22:462020/04/23 政治 陳時中反對韓國瑜... 蔡正元批：開始耍官威 10:052020/04/24 政治 韓國瑜防疫出招 網驚陳時中崩盤？ 10:122020/04/24 政治 韓國瑜求援竟開槍 羅智強怒轟陳時中：扯後腿！ 12:072020/04/25 政治 雙標對待韓國瑜林右昌？他轟陳時中大小眼 14:362020/04/25 政治 生活熱門新聞 台鐵車長肺浸潤二採中 曾與2車長、2軍人共處一室 - 生活 利爪傷人 七旬翁遭台中區農改場老鷹攻擊 - 生活 防癌阻血管老化 5種食物要常吃 - 生活 台灣最不想住的城市 網友列4大缺失就是它啦！ - 生活 周揚青毀滅羅志祥 網曝陸女個性...惹不起 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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