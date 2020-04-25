知名經紀人孫德榮當年挖掘羅志祥（小豬），把小豬捧紅成為四大天王，小豬後來卻指控孫德榮對他性騷擾，孫德榮大受打擊，一度燒炭輕生，去年原本要出書揭開與小豬之間的恩怨情仇，後來選擇放下，書也不出了。如今小豬遇到演藝事業最大危機，孫德榮以德報怨，還喊對方「孩子」，今天以400多字替小豬求情。

孫德榮全文聲明如下：

「我至始至終從不相信我全心全力扶植的羅志祥會用性騷擾這3個字來傷害我，我一直都認為背後有人造謠或故意要讓我們兩個疏離，今天我看到事發後所有媒體的延燒，我不得不出來講句公道話。近期所有的媒體均把以前羅志祥上節目的內容拿來檢驗，來對照他現在所發生的事情，我認為這很不公平，因為過往的事件在人、事、地物不同的狀況下，當然答案是不一樣的，尤其要顧及製作單位的要求及節目效果，很多話跟內容根本不是真正的想法，尤其是感情的事只有他們兩人最清楚，我奉勸（曾經愛過就不要互相傷害）並誠懇的拜託所有的媒體和局外人不要火上加油或落井下石，我覺得這很沒品，尤其趁這個節骨眼出來蹭知名度的更是令人厭惡及不可取。羅志祥已承認錯誤和誠懇的道歉，並願意承受所有的後果，我身為他的長輩，鄭重的希望媒體和所有無關緊要的人給他們兩個人一個清靜的空間，該負責任的去負責，讓這一個風暴當成演藝圈的一個警惕和範本，人要為自己所做的事情負責，希望大家不要再火上加油，拜託各位！留給我的小孩有反省和負責的機會，逼上梁山相信對誰都沒有好處，謝謝各位的幫忙。」

(中時 )