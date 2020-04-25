美國川普行政團隊近期屢屢指責大陸要替其防疫失職與隱瞞疫情負責，並嗆世界衛生組織是「以大陸為中心」。對於美國一再對陸控訴，美前國務卿歐布萊特呼籲世界各國不應在疫情期間彼此指責、將疫情政治化，而是要團結合作共同對抗疫情；她指出，「我們一邊甩鍋大陸，卻又依賴陸製口罩，若其研發出疫苗，美國會拒絕嗎」。

為美國首位女性國務卿的歐布萊特（Madeleine Albright）23日接受澳洲廣播公司專訪時，先對澳洲的防疫措施表示稱讚，並稱「可惜美國未能早點做出抗疫決定」。她指出，只有在疫情剛開始看到聯邦政府與地方有合作，但「至今我只看到疫情早被政治化擾亂，無人願意承責，只會彼此謾罵」。

曾任美駐聯合國大使的歐布萊特表示，這種艱困情境更需要國際合作，其中包括大陸。她說，「我們不能就如此決定這就是世界末日，還有很多抗疫方法，如改變我們的運作方式，以及相互理解合作」，「我們為了當前疫情指責大陸、但關鍵是我們還依賴陸製造口罩，倘若他們還研發出疫苗，我們會拒絕嗎？」

對於川普針對大陸的批評、中止美對世界衛生組織的資助，以及部分澳洲政治人物一同加入對陸宣傳戰等現象，曾稱川普是「當代歷史中最不民主的總統」的歐布萊特表示，如果她現在任職於國務院的話，給白宮的建議會大大不同，將解釋為何包括美國在內的大國家，乃至於全球每一國家，都需要夥伴。

歐布萊特進一步解釋：「坦白說，我可能做的一切都會於川普所為大不相同。我們不能單獨解決問題，例如面對氣候變遷、核武擴散，或者當前的疫情，我們不能仰賴一位天才來想出所有解決方法，因此外交是我們發展夥伴關係和共同合作的方式。」

(中時電子報)