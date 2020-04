曾經是全球第一家推出蘋果系統專用外部隨身碟公司的銀箭資訊,負責人王龍文被保二總隊依未獲蘋果公司授權販賣有專用權商標圖樣的商品,涉嫌違反《商標法》移送台北地檢署,不過,北檢偵查中王龍文辯稱商品都曾獲蘋果公司授權,蘋果公司也回文確認,檢方因此依罪證不足將王龍文不起訴處分。

銀箭資訊在2003年創立,是全球第一家推出蘋果系統專用外部隨身碟的公司,旗下產品在世界各地銷售,主要包含蘋果系統外接儲存裝置、讀卡裝置;並曾在2004至2014年推出自有品牌讀卡機、記憶卡、固態硬碟、硬碟外接盒、記憶卡轉接卡等。

保二總隊認定,銀箭資訊明知「Made For iPod iPhone iPad & iPod iPhone and iPad Logos」、「MADE FOR IPH ONEBADGE(2018)」是美商蘋果公司申請註冊登記有專用權的商標圖樣,未經蘋果公司同意或授權,不得使用這些商標,銀箭公司卻自2018年9月間銷售蘋果商標的商品牟利,因此將銀箭資訊負責人王龍文依違反《商標法》移送北檢。

不過,被保二總隊認定是侵權被害人的蘋果公司卻始終未提出告訴。北檢開庭時,銀箭資訊負責人王龍文喊冤,表示被認違反《商標法》的商品,都有取得授權,最後一個授權是2018年1月停止,沒有授權後就不再銷售及生產,也回收商品,被警方認定違法的商品是網路上的剩餘商品,他追蹤不到,收到警方知後更努力回收。

檢方調查,警方是依蘋果公司MFi查訊網來認定,但是,警方查詢不到的商品,有可能是先前授權後來終止的商品,向蘋果公司函查後,也確認銀箭商品曾獲授權,且沒有證據證明銀箭公司商品不是在授權合法期內製造,因此依罪證不足,將王龍文不起訴處分。

(中時 )