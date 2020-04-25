天文奇景「日環食」將於今年6月21日現身，下半年還有令人期待的英仙座及雙子座流星雨。為此，花蓮縣政府計畫結合旅宿、名產業及旅行業共同推出「天文旅遊」活動，並以「流星花蓮」為主題，開辦天文旅遊達人培訓課程，盼能在日後新冠肺炎疫情稍獲紓解後，引來觀光客體驗花蓮天文景觀之旅。

縣府觀光處副處長張志翔指出，根據天文台調查，6月21日將能在花蓮南區看到天文奇景「日環食」的全貌，因此預計推4場各為期兩天的天文旅宿達人及天文旅遊解說員培訓課程，對象為花蓮縣合法旅宿業及觀光相關從業人員。

時間分別訂5月18日在赤科山、5月20日在六十石山、5月25日在光復欣綠農園、5月27日在花蓮市（該場戶外課程於七星潭賞星廣場）舉行。課程包含日環食介紹、四季星座辨識技巧、中西方星座故事、星座盤及免費星座軟體介紹等室內培訓及戶外星空解說。4月28日上午10點開放線上報名，可上「流星花蓮」活動官網「天文培訓課程」頁面(http://www.meteor-hualien.tw)。

張志翔表示，同時鼓勵花蓮觀光業界開發「天文限定商品」，旅行業可針對天文旅遊規劃花蓮賞星或日食行程；商圈與伴手禮業則可研發與天文有關商品及名產，共推2020年花蓮天文旅遊。

(中時 )