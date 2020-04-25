新北市消局為提升外勤消防人員電動車輛緊急救援專業知識及確保車主與消防人員救援時之安全，24日於特斯拉整備中心維修廠進行電動車輛車體解說及災害搶救注意事項教學及實車操作訓練。（新北市消防局提供／葉書宏新北傳真）

新北市消局為提升外勤消防人員電動車輛緊急救援專業知識及確保車主與消防人員救援時之安全，24日於特斯拉整備中心維修廠進行電動車輛車體解說及災害搶救注意事項教學及實車操作訓練。（新北市消防局提供／葉書宏新北傳真）

越來越多人選擇電動車做為代步工具，但這些新型態車種也成為消防救災的新挑戰，消防人員遇有電動車輛救助時可能發生感電、火災、電池位移、電池液洩漏等危險，新北市政府消局為提升外勤消防人員電動車輛緊急救援專業知識及確保車主與消防人員救援時之安全，24日於特斯拉整備中心維修廠進行電動車輛車體解說及災害搶救注意事項教學及實車操作訓練。

有鑑於各縣市近來發生多起電動車輛火警案件，現場車輛呈現側翻、起火燃燒，並且有人員受困情形，搶救過程中底盤鋰電池處有殘火反覆燃燒狀況，增加救援危害風險，故消防人員應有斷電程序及相關緊急救援之專業知識，以有效降低搶救過程風險。

訓練特別邀請特斯拉整備中心維修廠負責人王健甫擔任教學教官，訓練內容包含電動車實際斷電位置與方式教學、無電力開門實際操作、鈑金拆解概念、搶救破壞及滅火注意事項等課程，課程內容除了電動車輛車體相關設備位置介紹及鈑金拆解解說外，更由參訓人員實際進行實體車輛操作訓練，以提升人員對於電動車輛搶救之實務經驗。

消防局長黃德清表示，藉由訓練可有效提升消防人員面對電動車發生事故災害時之緊急應變措施，並縮短破壞搶救時間及避免搶救時產生高電流造成危害，以提升搶救破壞車體時效、保障消防人員與民眾生命財產安全。

(中時 )