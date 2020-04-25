來回全程1.2公里。（新北市交通局提供／許哲瑗新北傳真）

新北市向交通部爭取2年期5000萬智駕電動巴士運行計畫，昨（24日）起在淡海新市鎮展開1個月的無載客測試運行，來回全程1.2公里；交通局長鍾鳴時表示，無載客測試完成後，將開放半年民眾免費體驗，蒐集運行資料、試乘意見，對未來不論是5G產業、無人智駕車的發展，都是重要里程碑。

黃莉雅指出，智駕電動巴士測試路線，將行駛於淡水區新市六路2段、義山路2段的外側車道，因應場域現況，已要求測試團隊添裝可偵測感應到野狗等移動障礙物的偵測系統；在為期約1個月無載客測試後，接續6個月載客測試，開放民眾免費體驗，蒐集民眾意見。

昨日測試首日，巴士以時速15-20時速平穩前進，交通局綜合規畫科代理科長黃莉雅指出，智駕電動巴士測試運行須先經過現場量測，繪製精密地圖作為運行路線依據，行進中透過巴士上及路側的偵測設備，將數據資訊回傳車上電腦處理，即時將路上、車上和乘客資訊傳回監控中心，運用人工智慧控制車輛運行。

鍾鳴時表示，新北市是第一個將智駕電動巴士，推展到公共運輸系統的測試營運計畫，雖然淡海輕軌崁頂站到美麗新影城，來回僅1.2公里，但中央包含的人、車、路等各項偵測技術，對未來不論是5G產業、無人智駕車的發展，都是一大里程碑。

鍾鳴時說，預計今年底前完成測試營運計畫，將繼續向交通部爭取經費，盼打造淡海新市鎮為5G交通產業測試重鎮，將智駕電動巴士公共運輸接駁系統延伸為環狀式多點營運，銜接輕軌，提供民眾更便捷的公共運輸服務。

(中時 )