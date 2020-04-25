大學新生申請入學第二階段最近陸續登場，有感於新冠肺炎疫情未歇，中國醫藥大學特別採高規格防疫，不但在校門口規畫單一入口，且設置6道體溫量測站與健康申報檢測閘口，也謝絕家長進入校園陪考。

中醫大25日起連續2天舉辦大學申請入學第二階段面試作業，校方強調，為讓應試的考生能擁有安全的環境，決定採最高規格防疫措施，只開放立夫教學大樓為單一校園入口，考生進入前必須先上網填寫健康聲明申報表，之後憑身分證、報到單進入。

進入校園時，考生們必須先在檢測閘道刷身分證、量測體溫，之後再由負責人員引導至各考場面試。校長洪明奇指出，中醫大是中部防疫諮詢學校，相關防疫措施一定以最高標準，今年大學入學申請面試配合中央防疫要求，特別設置5個隔離考場、將提供發燒或有疑似症狀考生使用。

此外，避免太多家長陪考生進入校園，增加群聚感染風險，校方今年不開放家長入內，中醫大指出，學校特別安排家長分批搭車參觀水湳校區，副校長林正介、主任秘書陳悅生等人也都向家長解釋防疫情況。今年到考率為98.64％。

(中時 )