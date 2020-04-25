新冠肺炎疫情在世界各國持續延燒，而西班牙早在3月14日時就宣布，全國宣布進入緊急狀到，禁止民眾沒必要的外出，不過仍可以出外溜寵物，但可能是大家都悶壞了，無所不用其極就只希望能夠出門，甚至有人溜雞、溜金魚讓警方哭笑不得。

根據《CNN》報導，西班牙國家警察24日時於推特上PO文表示，在西班牙北部的一個小鎮洛格羅尼奧，有名男子抱著魚缸在街上閒逛，當時警方上前盤查時，該名男子宣稱自己在溜金魚，是按照政府規定溜寵物，警方對此顯得有些無奈，最後仍對該名男子開出罰單。

溜雞。（圖／翻攝自推特）

而其實此類情形已經是屢見不鮮，在上個月25日時，警方發現有民眾在雞身上綁繩子，當作自己是在溜雞，藉此出外散步，甚至有人穿著白色連身衣，戴一頂白色毛茸茸的頭套，趴在地上用四肢走路，模仿狗的樣子。偽裝成狗，只為了上街逛逛。

男子硬是要出門，偽裝成狗趴在地上走路。（圖／翻攝自推特）

看來這波疫情是讓大家都悶壞了，才會讓人不得不出此下策，只為了上街喘口氣，不過在疫情趨緩之前，還是希望大家能夠克制一下，除了保護自己之外，也不要替辛苦的一線人員增添困難。

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(中時電子報)