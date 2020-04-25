內定接監委 朱富美表示毫無所悉 16:142020/04/25 中時 張孝義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 最高檢察署檢察官朱富美（左二）是最高檢訴訟組戰將。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 檢察界傳言被內定接任第6屆監察委員的最高檢察署檢察官朱富美25日表示，對於傳言接任監察委員一事，她自己毫無所悉，相關的傳言，她感謝各界的抬愛。 朱富美表示，從去年大法官提名，她就在「舉薦名單」內，實際上真的是沒有這些事，對於親友們的「恭喜」，她也感到困擾，沒想到監察委員任期屆滿，又傳出她將出任的傳言，她只能感謝各界的抬愛，但她自己真的毫無所悉。 (中時 ) #傳言 #監察 #委員 #自己 #接任 也許您會感興趣 推薦閱讀 《日股》油價崩跌＋金正恩病危傳言 日經指數收跌1.97％ 15:402020/04/21 財經 《港股》油價暴跌＋金正恩病危傳言 恆指重挫2.2％ 16:312020/04/21 財經 遭控收受陸資選舉 中國民進黨祕書長批「政治辦案」 17:432020/04/21 社會 享耆壽94歲 前監院代院長鄭水枝辭世 04:102020/04/22 政治要聞 郭耀井將接任奇力新總座被動廠再傳人事異動 09:232020/04/22 財經 傳520後警界調動 方仰寧可能高升警政委員 17:402020/04/22 政治 《電腦設備》華擎法人董事代表人 和碩副總鄭光志接任 17:222020/04/22 財經 年興董事長 蔡樹軒接任 04:092020/04/23 證券．權證 王建煊罹攝護腺癌 1到4期「存活率」大公開 20:132020/04/23 生活 監察委員大洗牌 內定最高檢朱富美出線 14:552020/04/25 社會 社會熱門新聞 帥氣男大生喝下「失身酒」遭3女輪戰數小時 「陰影」無法再升旗 - 社會 北市工地意外 1工人從鷹架跌落急送醫 - 社會 人妻找律師談離婚 談到上床嘿咻還懷孕 - 社會 情侶租屋「裸體」中毒慘死 竟因房東違法節省2千元 - 社會 情侶無視封城令 沙灘上女下男上「全力衝刺」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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