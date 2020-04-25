檢察界傳言被內定接任第6屆監察委員的最高檢察署檢察官朱富美25日表示，對於傳言接任監察委員一事，她自己毫無所悉，相關的傳言，她感謝各界的抬愛。

朱富美表示，從去年大法官提名，她就在「舉薦名單」內，實際上真的是沒有這些事，對於親友們的「恭喜」，她也感到困擾，沒想到監察委員任期屆滿，又傳出她將出任的傳言，她只能感謝各界的抬愛，但她自己真的毫無所悉。

(中時 )