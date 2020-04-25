台南市長黃偉哲（前右）到學甲西瓜節現場幫瓜農加油打氣。（劉秀芬攝）

一年一度的台南學甲西瓜紅腳笭產業文化節，今年因應新冠肺炎疫情，縮小活動規模，25日在華宗公園舉辦西瓜展售活動，台南市長黃偉哲到場幫瓜農大力推銷，推薦全台的好朋友來買又甜又脆的學甲西瓜，「不怕貨比貨，只怕不識貨」。

學甲區長邱志榮表示，學甲大西瓜栽種在有鹽分的八掌溪畔，加上瓜農栽種技術不斷提升，「華寶」品種大西瓜，每一顆都在30斤上下，甜度高達15度，汁多甘甜，口味獨特口感佳，深受市場歡迎，不少民眾也趁西瓜節促銷時大量搶購。

今年的西瓜王競賽，共有24位瓜農參加，由農業改良場、種苗公司及農會技術專家依西瓜果重、外觀、果型、甜度、肉質及肉色等綜合評分，最後由梁敏聰以果重36.37台斤、甜度達到14、並以較優的外觀及肉質奪得今年度的「西瓜王」；第二名郭瑞棋；第三名陳玉秀。

梁敏聰10多年前回學甲跟著父親梁塗象、叔叔梁瑞典學種西瓜，梁瑞典也是知名瓜農，多次獲學甲、全台評比大獎。梁敏聰自謙可能地質好，西瓜就好吃，他也曾多次獲選為西瓜王，當時他曾說，顧西瓜就像在顧因仔，每天都到瓜田顧瓜果。

學甲西瓜節活動雖因疫情縮小規模，還是邀優良瓜農以優惠價格設攤展售，還有「台南新農人」在地青農的安全無毒與有機認證農漁特產展售，讓「友善環境」及「精緻農業」展現不同的經營成果，行銷推廣在地農漁特產獲得在場民眾搶購，銷售一空。

黃偉哲也強調，新冠肺炎蔓延，台南有16例確診病例，是六都裡最少的，所以要很注意防疫。市府配合防疫舉辦活動，讓大家可以安全的做生意，可以來吃東西，大家都要珍惜，要戴口罩，要洗手，維持社交距離。

(中時 )