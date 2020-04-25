新冠肺炎疫情持續，一間學校如有兩名學生確診，全校則得停課14天。教育部今(25)日表示，各校可彈性進行全校或全院或全系進行授課防疫演練，但每次最多一星期為原則，並可依防疫需要，再次實施授課防疫演練。

教育部表示，近日部分大專校院師生陸續傳出與確診病例有所接觸，學校也立即提升防疫應變作為，包含強化校園消毒、加強人員監測、追蹤健康管理情形等，降低師生風險。

教育部提到，依「校園因應嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）疫情停課標準」，以及3月31日「大專校院因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情停課復課及授課因應防疫調整演練注意事項」規定，學校要啟動停課，應視實際疫調情形，依指揮中心指示辦理；但如果是授課方式調整，包括停止實體課程調整為線上教學，則由學校督導辦理，即可實施，無須報送教育部同意，以即時因應疫情處理。

教育部表示，依照「大專校院因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情停課復課及授課因應防疫調整演練注意事項」規定，學校可視實施情形、校園狀況及師生需求，持續評估是否擴大實體課程調整為線上教學的範圍。

教育部也提到，學校也可彈性調整，進行全校或全院或全系所授課防疫演練，每次以至多一週為原則，並可依防疫需要，再次實施授課防疫演練，不限一次。前述作為由學校督導辦理，即可實施，並同步通報教育部即可。

教育部提醒，目前仍為學期進行期間，學校實施防疫演練時，仍應確實檢視是否納入前開注意事項的辦理原則，尤其務必要落實監督學生自主健康管理，並避免旅遊聚會等活動，以保護社區，避免造成防疫破口。

(旺報 )