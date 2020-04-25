凌姓老翁遭台中區農改場內留鳥老鷹利爪攻擊，血流不止。（凌小姐提供／謝瓊雲彰化傳真）

場區內有貼出告示提醒員工與眷屬注意有老鷹出沒。（凌小姐提供／謝瓊雲彰化傳真）

鳥類專家指黑翅鳶和鳳頭蒼鷹都是常見的猛禽留鳥；台中農改場前場長林學詩也經常以鏡頭紀錄下場區內猛禽的身影。(摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真)

鳥類專家指黑翅鳶和鳳頭蒼鷹都是常見的猛禽留鳥；台中農改場前場長林學詩也經常以鏡頭紀錄下場區內猛禽的身影。(摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真)

鳥類專家指黑翅鳶和鳳頭蒼鷹都是常見的猛禽留鳥；台中農改場前場長林學詩也經常以鏡頭紀錄下場區內猛禽的身影。(摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真)

利爪傷人 七旬翁遭台中區農改場老鷹攻擊

嚇人！台中區農業改良場老鷹出沒，大白天利爪抓傷老翁。70歲凌姓老翁25日中午走在場內，駐足停留時一不留神，竟遭猛禽突然俯衝攻擊頭部，頓時血流不止，由於老鷹在平地主動攻擊人類十分少見，場方表示，最近正值老鷹育雛期，可能附近有雛鳥才會主動驅趕陌生人，場內有立告示牌提醒員工和民眾注意。

70歲凌姓老翁25日上午與妻子從北部南下，至農改場探視外孫、外孫女，由於當時女兒和孫子在場區內散步，他把車停在宿舍區後，帶著剛買的一袋點心，從宿舍走往行政大樓要去找人。半途中停下來時，突然感覺有東西從他後腦杓重擊，定睛一看發現竟有隻老鷹往前飛走、隱沒在樹叢裡。

凌翁表示，當下他嚇了一跳，旁邊有個廠內員工火速騎腳踏車衝過來，提醒他要趕快去就醫，並告知會立即轉告家人，沒多久發現有血滴到衣服上，伸手一摸才發現居然都是血。經家人檢視頭上共有四處撕裂傷，後腦杓兩處更長達10公分，左眼角也遭利爪抓傷，一度痛得睜不開眼。

凌翁說，農改場內宿舍住了許多員工家眷，幼童人數眾多，他這麼大一個人都會被抓傷，不敢想像如果幼兒落單時遭受襲擊會有多危險，認為場方應該加強防範。

凌小姐則說，聽場內員工轉述父親「滿身是血」，嚇到差點腿軟，沒想到父親一開始還逞強說不會痛，擔心老鷹打獵抓野生老鼠，利爪上細菌很多，趕緊開車載父母前往醫院擦藥、打破傷風針。

她說，近年場區內有鳳頭蒼鷹和黑翅鳶築巢，去年也曾聽聞有員工遭受攻擊，因為沒親眼見過一直不敢相信老鷹居然真的會傷人，遠遠看見行兇的老鷹停在樹枝上，「毫無悔意！」全家人嚇得躲在車上不敢隨便下車行走，未來在場內散步會考慮戴帽子、隨身帶傘防身。

台中區農改場表示，最近正值老鷹育雛期，場區內已經豎立多處告示牌，提醒員工和家屬注意有老鷹出沒，以免遭受攻擊，場方站在保育立場，不會驅趕這些猛禽。

(中時 )