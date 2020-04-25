網友質疑吳欣岱跑去篩檢，吳回應。 （取自吳欣岱臉書）

台灣醫事行動聯盟發起人吳欣岱日前指出，高雄市長韓國瑜提出的「普篩」根本沒有必要，不過自己卻在臉書揭露她也有接受篩檢；面對網友質疑，吳欣岱回應也在臉書回應。

台灣醫事行動聯盟發起人吳欣岱23日透過台灣基進黨發出聲明表示，高雄市長韓國瑜提出的「普篩」根本沒有必要，而且若出現偽陰性，反而會造成防疫破口，韓國瑜應停止普篩，停止製造對立，配合中央普篩。

根據中國時報記者23日報導，吳欣岱說，一線醫療人員只要由醫師判定，本就可以進行篩檢。所謂的「普篩」根本沒有必要，更會造成檢驗能量的浪費。

不過吳欣岱24日在臉書表示，其實他也接受了篩檢，她再次拜託大家停止政治角力，一起好好防疫，一起度過這個艱辛的一年。

有網友質疑，「說醫護不用普篩的人，跑去做了篩檢」，吳欣岱回應：「對喔，怎麼樣」！

吳欣岱今（25）日也解釋，她因為有輕微症狀，加上收到簡訊才跑去檢疫門診評估後進行篩檢的，而醫療人員的篩檢必須要進行兩次，兩次都陰性了才能開始上班。

吳欣岱強調，她能夠得到篩檢，更加證明了現在的醫療人員，真的只要有疑慮，醫師評估就可以接受篩檢。特別編列預算要求普篩不僅沒必要，也沒意義。

(中時電子報)