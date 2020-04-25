羅志祥和周揚青分手後，遭女方爆出交往期間屢屢約P、多P等離譜行徑，讓許多藝人和網紅陸續跳出來發表意見，而他過去的各種行為也一一被翻出重新審視；有網友找到2年前羅志祥擔任《創造101》導師時，要求女練習生唱跳「叫老公」，S.H.E的Ella在一旁臉色超尷尬。

2018年羅志祥受邀在大陸選秀節目《創造101》擔任舞蹈導師，有一次女練習生初次評價時，其中一位甜美型練習生王晴被他點名唱當時的抖音夯曲《老公天下第一》；這首歌的歌詞內容偏撒嬌風格，「老公老公mua，左邊一個mua，右邊一個mua，老公老公抱抱……」。

羅志祥疑似為了怕被發現要滿足私心，還拉其他男導師一起扛，「我們韜哥（黃子韜）希望王晴來跳」，害黃子韜只能一臉尷尬；當時S.H.E的Ella擔任該節目的歌唱導師，聽到羅志祥的要求看傻眼，不可置信地問「這什麽東西？」，節目畫面照到練習生只能傻笑，還跑出「原來你（羅志祥）是這樣的導師」的字幕。

(中時電子報)