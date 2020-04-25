第二大隊隊長曹春風說明暖風乾衣機的使用時機與效果。（巫靜婷攝）

義消自製的暖風乾衣機，透過風管上的小洞出風，由內而外風乾，縮短消防衣乾燥時間。（巫靜婷攝）

第二大隊隊長曹春風指出，消防員進出火場，脫下裝備後容易吸入或沾染致癌物，危及身體健康，因此需落實現場裝備除汙工作。（巫靜婷攝）

苗栗縣消防局第二救災救護大隊，備有消防衣專用洗衣機及洗潔劑，避免火場致癌物到處沾染。（巫靜婷攝）

火災發生時，打火弟兄總是第一時間趕赴救援，不過進出火場時，衣物裝備常沾染到有毒物質，若沒有立即清洗，穿脫之間容易吸入致癌物，增加癌症發生率及死亡風險，苗栗縣消防局第二救災救護大隊義消成員，吸取歐美經驗，利用補風機結合水電材料，自製「暖風乾衣機」，讓除汙工作變得更有效率。

比起戶外陰乾消防衣物需耗費2天時間，利用乾衣機由內而外風乾，最快僅需2小時，除汙後的風乾工作變得快速又方便，消防隊員劉馥銘指出，陽光曝曬消防衣會使內部防火層脆化，因此過去洗淨後的消防衣會採用陰乾，但若碰上天氣不好，可能就得花費2天，衣物裝備才會完全乾燥。

第二大隊大隊長曹春風表示，消防員若穿著帶有溼氣的消防衣進入火場，因瞬間高溫，衣物內部的水氣蒸發成水蒸氣，消防員就像「蒸籠裡的小籠包」，容易被水蒸氣灼傷危及生命安全，因此除汙工作後的乾衣步驟很重要，乾衣機不僅可同時風乾3套消防衣褲，鞋子、手套等也能一併套上出風管風乾。

曹春風提到，歐美國家對於執勤後，落實清潔裝備、去除致癌物質十分重視，在台灣則較少人注重，但其實最危險的時刻不在火場，而是出火場脫下裝備後，致癌物沾染皮膚或被吸入，看不見的危險最容易致癌，這是消防員平均壽命比人短的原因，國外研究更指出，他們罹患黑色素瘤的比例高於普通人10倍之多。

第二大隊要求隊員落實災後除汙工作，曹春風表示，除了出火場立即用清水沖洗裝備，去除沾染在衣物裝備上，85％的有毒致癌物及灰燼，進入消防車駕駛室，也需先將個人防護裝備脫掉置於密封袋或車輛外部隔間，消防員回到隊上需直接沐浴，並使用專用洗衣機及洗潔劑清洗、擦拭衣物裝備，去除剩下15％的致癌物，降低罹癌風險。

(中時 )