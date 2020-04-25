基隆高中至今已創校93年，校方指出，不少熱心的校友與社會團體捐贈獎助學金，不只鼓勵雖清寒，但仍然上進的優秀學生，並希望學生可以加倍努力，在課內或課外盡力爭取更高的成就，以身為基隆高中地一員為傲，在未來發光發熱。

基隆高中指出，許多學生在基隆高中就讀的三年，都是由學校供應的助學金來扶持成長，並也讓許多在校表現一直都很優異的學生，最後考取理想大學，考上理想大學的畢業生，也都很感謝學校的支持，更有人稱學校為自己的衣食父母。

對此，基中表示，在未來也會針對將入學的高一新生，爭取教育部的獎學金與校友的支持，讓透過完全免試管道入學的學生，可獲得校方頒發的萬元入學獎學金獎勵，並安排銜接課程與拔尖課程，讓學生可以快速適應高中課程，若學生成績優異，則將再依會考成績頒發每位同學最高30萬元的獎學金，讓每個優秀的學生都能得到支持。

(中時 )