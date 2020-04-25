這家手工烘培坊因陳男駕車昏厥，店面遭撞毀。（程炳璋攝）

陳姓男子有慢性病史，25日下午約1時駕車載著姐姐出門，卻在半途身體不適昏厥，幸好座車在巷弄內行駛速度不快，在北區公園路巷弄內撞毀一家手工餅乾店後停下，店員驚嚇未受傷，陳男卻在送醫後不治身亡。

52歲陳男在一場重病後一直身體不好，以往就有開車昏迷的紀錄，25日雖感身體不適，仍堅持開車出門，陳男姐姐則坐在副駕駛座看顧。

不料陳男駕車剛從家中開出，意識就逐漸昏迷，行駛中的座車逐漸失控，在巷口撞上一家手工餅乾店，幸好汽車還沒開到大馬路，在巷弄內行駛速度緩慢，車輛撞擊後立刻停下。

陳男車輛雖未撞進手工餅乾店，但已撞毀店門口的擺設桌椅，店門外牆木板也遭毀損，突來的撞擊讓店員受到驚嚇，但未受傷。

陳男姐姐趕緊下車道歉，向店員解釋弟弟因為身體不好，已經多次開車出現狀況，路人趕忙報警。警消人員到場將陳男送醫急救，仍宣告不治身亡，肇事車輛在紀錄後由家屬開回。

受害的手工餅乾店開業1年，最近不少顧客上門買甜點，意外遭車輛撞擊，陳姓老闆娘擔心影響生意，但車禍發生後仍照常營運。

(中時 )