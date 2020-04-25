香港近年來掀起全球奢侈品牌店關店潮，除了高檔錶店，義大利品牌普拉達（Prada）和Valentino也相繼於2月、4月關閉旗艦店。專家表示，受到去（2019）年反送中示威及今年新冠疫情衝擊，遊客驟減，精品店家紛紛熄燈；另外，店面租金全球最貴也成為奢侈品店撤離香港的原因。

每日頭條報導，香港商業區在去年大規模遊行導致經營越來越困難，奢侈品牌店自2019年秋季開啟關店潮，邁入2020年，關店勢頭不斷加快。「以往名牌商店雲集、擠滿遊客的商業區，如今門可羅雀，客人不上門，店員閒得發慌，只好猛滑手機！」

繼高檔名錶歐米茄、浪琴在3月底關閉多家店面後，義大利高級時裝品牌Valentino於4月6日關閉沙咀海港城的旗艦店，頗受消費者青睞的周大福和化妝品店莎莎也計畫關閉鬧區15～30家門店。免稅天堂香港，眾多奢侈品牌店林立街頭的景象很有可能成為歷史。

野村證券分析師Emily Lee指出，持續大規模遊行示威和新冠病毒疫情，造成大陸遊客急劇減少，是奢侈品牌關店的主要原因。2018年約5100萬大陸遊客湧入香港，日均達到14萬人，但2019年7月開始，遊客人數不斷下滑，11月示威擴大遊客更暴減58％。

儘管如此，奢侈品店仍期待大陸旅客回籠，而一直咬牙苦撐，未料，新冠疫情蔓延，香港2月入境限制趨嚴，遊客暴跌96％，加迅引爆這波關店潮。

此外，香港店面租金全球最貴且居高不下，也是奢侈品店熄燈的致命關鍵。據港媒報導，路易威登（LV）每月支付的租金為500萬港元（約台幣近2千萬），普拉達為900萬港元（約台幣3500萬）。美國房地產公司庫什曼&韋克菲爾德調查顯示，銅鑼灣租金為全球最高，是日本銀座的2倍以上。

(中時電子報)