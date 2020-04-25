包裏釣魚簡訊不斷推陳出新，近期出現的最新内容為「你所郵寄的包裏已退回(涉嫌違規操作)請確盡快認退貨地址」，刑事局表示，不論何種簡訊都與口罩預購系統無關，提醒民眾切勿點擊，以免手機中毒。

台中一名劉姓女子，日前收到「包裏已派發.請您及時查收.http：／／eqase.xyz」的釣魚簡訊，劉女點撃連結後，輸入個資及信用卡資料，事後發現遭盜刷信用卡7萬元。

另北市一名張姓男子，收到「送貨失敗.詳情請點擊https：／／x-l.top」的釣魚簡訊，張男點擊後是一個假黑貓宅急便的網站，要求輸入APPLE ID及驗證碼，之後就收到email通知已於日本地區購買手遊虛擬寶物，損失6000元。

刑事局呼籲，eMask口罩預購領取通知簡訊不會夾帶連結，只會有取貨序號，如果收到不明簡訊，請勿點擊任何連結，另外亦呼籲民眾勿透過非官方管道購買口罩，以免遭詐騙。

警方指出，若不小心點擊惡意連結，可參考以下處理方式：

一、關閉手機小額付費功能：可電話聯繫電信公司客服人員，告知有點擊不明簡訊連結，要求關閉「小額付費」功能；若未收過簡訊，也建議申請關閉，避免遭盜用或誤用。

二、聯繫信用卡公司：若有輸入信用卡卡號，並遭盜刷，請立即連絡信用卡公司，告知有點擊不明簡訊連結，要求查詢近期刷卡紀錄，如發現非本人刷卡紀錄，提供刷卡或消費平台頁面，儘速向信用卡公司反映，並建議辦理停卡，以防被盜刷。

三、請交易平台取消交易：可立即查詢iTunes等網路交易平台是否有異常交易紀錄，如有應立即向交易平台客服反映，尋求相關協助。

四、手機回復原廠設定：因點擊該假網址，恐有遭植入惡意程式的可能性，為確保個人資料完備，應將手機內重要資料備份後，進行系統重置或回復原廠設定，以清除惡意程式。

(中時 )