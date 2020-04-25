好萊塢在台灣時間25日釋出最新一波延檔上映的電影片單，漫威電影宇宙系列電影有3部續集大片檔期調動，包含《奇異博士2》、《雷神索爾4》及《蜘蛛人3》皆延後至2022年上映。《奇異博士2》原訂於明年上映，今2度延後至2022年3月25日上映；克里斯漢斯沃的《雷神索爾4》則提前於2022年2月11日。

「小蜘蛛人」湯姆霍蘭德（Tom Holland）包含《蜘蛛人3》從原定的明年7月16日延期4個月，改至2021年11月5日；另一部與馬克華伯格（Mark Wahlberg）合作的電玩改編電影《秘境探險》第2度調整檔期，現決定提前到2021年7月16日，等於補上《蜘蛛人3》原始檔期。

至於湯姆克魯斯主演的《不可能的任務7》退出暑假檔，從原定的2021年7月23日延到2021年11月19日，《不可能的任務8》則由原定的2022年8月5日推遲到2022年11月4日上映；而「星爵」克里斯普拉特主演的科幻戰爭片《明日戰爭》（The Tomorrow War）原定12月25日上映，延期到2021年7月23日。

(中時 )