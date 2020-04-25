迎接母親節，南台中家扶中心25日在台中水相餐廳舉辦2020年自強母親表揚典禮，活動以「2020與愛的距離」為主題，從800多戶扶助家庭中，遴選出17名自強母親，包括2名隔代教養、嬤代母職的外祖母，和11名單親媽媽，還有4名媽媽家中雖為雙親家庭，但要照顧身障的丈夫或孩子；每名母親背後的故事都傳達出為母則強的勇敢力量。

受表場的母親中，小婷媽媽歷經家暴婚姻，進入政府庇護中心接受保護，她感謝家扶中心和其他慈善單位介入協助，找到居家清潔的工作，雖然辛苦，收入不高，卻感覺踏實。

小蓁為單親媽媽，獨自扶養兩名孩子，多年前發現罹癌，進行治療、照顧孩子、還有工作，蠟燭三頭燒，但正向的小蓁媽媽病情逐漸好轉，也接觸病友團體與協會，對未來重新燃起希望。

另名自強母親雖不是孩子的母親，卻為女兒扛下「母親的角色與責任」，小羚阿嬤為照顧孫女，四處尋求社會資源，尋職不易的她，也同時兼多份差，也到南台中家扶中心的幸福小舖參與包水餃的工作。

南台中家扶中心感謝多個企業單位共同響應，包括伊蕾服飾、歐薇名品提供自強母親一套服飾，讓自強母親身穿美麗衣裳，更有自信地展現自己。

此外，86影像概念館提供每戶家庭拍攝全家福，將家庭幸福的樣子留影、水相餐廳提供典禮活動場地與出席家庭的餐點、維他露基金會提供康乃馨花束給自強母親，來自各方的贊助，感受社會大眾的溫暖關心。

南台中家扶扶幼委員會主委謝勝騏表示，每名自強母親背後都有著一段豐富的人生故事，裡面有酸甜苦辣，更有值得人們學習的樂觀與勇氣，感謝她們在逆境中，仍用正向力量引領著孩子前進、保護著家庭。

南台中家扶中心主任王金敦指出，該中心舉辦自強母親表揚活動，不僅是為鼓勵受表揚的自強母親，更期望透過自強母親故事，激勵其他弱勢家庭正向面對人生中的挑戰，社會大眾熱心拉他們一把，支持扶幼工作。

(中時 )