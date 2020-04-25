北市工地意外 1工人從鷹架跌落急送醫 16:372020/04/25 中時 蕭承訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市北投區25日發生工地意外。（北市消防局提供，蕭承訓台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市北投區25日發生工地意外。（北市消防局提供，蕭承訓台北傳真） 北市北投區一處新建工地25日上午發生意外。1名施工中工人由鷹架跌落，由於現場位處地下3樓且樓梯狹窄無法搬運，消防人員利用救助器材車協助將傷者固定後，再吊掛至1樓緊急送醫急救。 北市消防局指出，施工架作業屬高職災、風險高作業，相關作業人員應依勞動部職業安全衛生署相關規定做好必要安全設施及落實安全管理，避免發生憾事。至於此次工安意外原因及責任，刻由相關單位調查中。 (中時 ) #作業 #安全 #北市 #意外 #施工 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北反悔？八里汙水廠移交卡關 13:282020/04/21 生活 八里汙水廠 移交新北卡關 04:102020/04/22 地方新聞 建商施工導致路面塌陷 高雄工務局緊急搶救 09:242020/04/22 社會 台水四區水安全計畫WSP持續滾動 用水安全更有保障 13:432020/04/22 生活 新北水肥無處去 業者慌民眾罵 04:102020/04/23 地方新聞 大肚區水患 今年內施工整治 04:102020/04/23 地方新聞 反對水庫聯通管走台3線 200多民眾南水局前拉布條抗議 16:412020/04/23 社會 北市受理跨市申請失業給付 籲新北放寬申請 18:052020/04/23 生活 iOS驚見安全漏洞 蘋果急補救 04:092020/04/24 財經要聞 李亨利勾結境外勢力插手香港事務 已移送審查起訴 11:372020/04/24 兩岸 社會熱門新聞 帥氣男大生喝下「失身酒」遭3女輪戰數小時 「陰影」無法再升旗 - 社會 北市工地意外 1工人從鷹架跌落急送醫 - 社會 人妻找律師談離婚 談到上床嘿咻還懷孕 - 社會 情侶租屋「裸體」中毒慘死 竟因房東違法節省2千元 - 社會 情侶無視封城令 沙灘上女下男上「全力衝刺」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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