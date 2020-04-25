北市北投區25日發生工地意外。（北市消防局提供，蕭承訓台北傳真）

北市北投區一處新建工地25日上午發生意外。1名施工中工人由鷹架跌落，由於現場位處地下3樓且樓梯狹窄無法搬運，消防人員利用救助器材車協助將傷者固定後，再吊掛至1樓緊急送醫急救。

北市消防局指出，施工架作業屬高職災、風險高作業，相關作業人員應依勞動部職業安全衛生署相關規定做好必要安全設施及落實安全管理，避免發生憾事。至於此次工安意外原因及責任，刻由相關單位調查中。

(中時 )