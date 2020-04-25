行政院預計下周提名NCC及促轉會委員名單，傳出促轉會代理主委楊翠可望留任並真除。（報系資料照）

行政院預計下周提出通傳會（NCC）委員名單，同時行政院長蘇貞昌拍板延長任期的促轉會，也預計將提出委員名單，一併送立法院審議，傳出NCC代理主委陳耀祥及促轉會代理主委楊翠可望將獲真除，提名兩人擔任主委職務。對此，行政院發言人Kolas Yotaka今受訪回應，人事部分目前無法透露，預計下周才會確定，不過可能會先提出通傳會委員名單，促轉會委員名單可能不會一起提出。

促轉會任務將在今年5月到期，依照促轉條例規定，任務期滿時，促轉會得報請行政院核定延長任期1年，行政院長蘇貞昌日前在立法院備詢時表示，會同意促轉會任期延長，並於上月底拜會促轉會代理主委楊翠，盼楊翠續任促轉會主委，經過溝通後楊翠獲得家人支持點頭續任。

至於新任通傳會委員提名部分，據悉，代理主委陳耀祥表現獲得肯定，可望續任委員，並真除為主委；其他新任委員提名名單包括前NCC副主委翁柏宗、NCC主任秘書蕭祈宏等人。

對於外傳NCC與促轉會新任委員提名名單，Kolas不願證實，僅表示相關作業正在進行中，NCC委員名單一定會在4月30日前提出，並送立法院審議；促轉會部分不受限須在4月底前提出，尚未確定是否會與NCC委員一同提名。

針對促轉會是否已經提出任務延長或政院是否已核定，Kolas強調，促轉會若有延期確定消息，將會對外說明。

(中時電子報)