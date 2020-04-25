演藝圈母女檔梁佑南及方琦，特地在母親節前，找「明星製造大師」梵緯老師討教「招桃花」。兩人選在內湖「GAB!KAP!」咖啡廳動手做母親節蛋糕，梁佑南透露前陣子拍戲一度胖到74公斤，也因為更年期身體狀態改變，三個月來靠著運動、爬山和飲食控制，目前瘦回59、60公斤。

近期方琦戲約不斷，日前又加入民視八點檔《多情城市》，演出游安順的秘書，看到女兒工作滿檔也讓梁佑南非常開心，也感謝游安順還有民視劇組對她的疼愛。方琦笑說，有一幕秘書拿資料走進辦公室，導演特寫嘴唇，讓游安順虧「幹嘛特寫嘴巴，是要勾引我嗎？」逗笑全場。

至於會不會擔心女兒拍戲尺度？梁佑南笑說，「電視尺度就這樣啊，自我保護做好，我比較在意吻戲，接受或抗拒就會很假」，更回憶17年前「螢幕初吻」，是在2003年電視劇《青龍好漢》中，在戲裡她暗戀李㼈，「當時我太進入角色，幫他擦眼淚後，自己加戲直接吻了他，當下還掉淚」，沒想到李㼈竟回「靠杯，親我這麼痛苦喔」。

今年26歲的方琦出道1年多來接演不同角色，她坦言高中時把傅子純當偶像，忙念書之餘還要媽媽帶她去攝影棚看他，有次為了等傅子純收工，在攝影棚等了五六個小時到凌晨，見到傅子純超雀躍「我的男神出來了」，梁佑南幫女兒和傅子純拍照時，還要傅手搭肩女兒，讓傅子純驚訝回「怎麼有你這種媽媽啊」，梁佑南笑說「哪有偶像拍照站這麼遠」。

雖父母身高都很高，但方琦僅號稱160公分，她說從小父母都喜歡買寬鬆衣服，高中時讀女校教官會管女生裙子長度，但只有她裙子買太大，一度「過長」到膝蓋以下，讓教官還特地找父母約談「方琦沒有那麼高，裙子不用買這麼大，不太好看」。梁佑南也笑說「她都不讓我買衣服，我只剩付錢的功能」，而母親節到來，梁佑南期許女兒「拍戲酬勞都可以給我」，方琦逗趣回應媽媽「可以撥一點給你」。

梁佑南（中）靠運動飲食控制，3個月瘦15公斤。（民視提供）

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