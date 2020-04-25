在西方的萬聖夜有「不給糖就搗蛋」，以食物換取好運的傳統習俗；在樹德科大電腦與通訊系暨車用電子學位學程則有「吃零嘴不搗蛋，要認真讀書」的期中考前「ALL PASS」大作戰，並呼籲大家活力滿滿齊抗疫、一個都不能少地回學校力拚期中考試，並全部過關。

電通系暨車用學程已維持6年的考前大作戰，2020年由第17屆學生會接力傳承，並一改常態，今年採買多樣年輕人喜愛的零嘴，希望同學讀書疲憊之餘、嘴饞時，提振讀書的士氣。

該系學會幹部，向來由二年級同學擔任；二年級導師擔任學會指導老師，逐屆傳承，並讓未來接任的一年級學弟妹也能從旁參與學習。

此屆指導老師程達隆表示，系學會辦活動多數選定系辦前的集會廣場，上課學生經過時較能受到氛圍感染而參與，間接凝聚同學的向心力；對於積極參與的學生也會在操行成績給予嘉勉，畢竟大學生活，多數學生課業結束後即各自回宿舍，能藉機交流一起搞怪同樂，也是一項美好回憶。

學會幹部美宣組戚芷瑄說，每個FB或IG打卡板都是自家人DIY，對於實驗工作負擔重的幹部們，時間常被壓縮，但是忙碌中的趣味性讓同學之間的情感更加緊密，有時看其他同學或老師打卡拍照，偶爾瞎起哄，常惹得現場同學哈哈大笑，也頗療癒考試期間的準備壓力。

(旺報 )