紓困怕被罵玩假的！針對疫情影響，政府開辦小規模營業人50萬元小額貸款，遭媒體批露不少商家跑銀行四處碰壁，質疑「看得到難吃到」。此驚動經濟部、金管會、財政部三部會同步發出新聞稿，強調本項貸款上路5天後，已有2500家完成核貸，貸出金額超過11億元。金管會則強調沒有跟銀行借過錢也可以拿到70分的核貸分數。

營業額20萬元以下者多是小攤商、美容業、餐飲小店，行政院推出小規模營業人50萬小額貸款，符合每月銷售額未達20萬元者都可申請，利率1％，由信保基金提供10成信用保證，保證期間免收保證手續費，還打著「流程簡化、即審即回」強力宣傳。

結果不少小商家跑多家銀行卻碰壁，不是說公文還沒下來，就是要等個2周才能核貸。甚至台東縣長饒慶鈴都出來質疑，申請者多是經濟弱勢，但負責人個人信用評分須達70分太高，不易取得貸款。

相關對紓困不滿聲音，引來三財經部會同步發出新聞稿澄清。經濟部表示，這項貸款開辦至4月24日止，5天內已有2500家完成核貸，核貸金額11億7877萬元。只要申請通過，送信保基金在3個小時內完成核保程序後，銀行須在3日內完成核貸作業。

金管會強調，只要信評正常，即使申辦者從來沒跟銀行借過錢、辦過信用卡，聯合徵信中心查不到資料也沒關係，一樣可以拿到第二級分數70分。並提醒，若是一年內沒有辦法還本金，可以跟銀行洽商先繳利息，到期再一次繳還本金，同時須在12月底前向銀行申請。

財政回應最空洞，只說各項紓困振興貸款核貸均由各公股銀行於符合銀行監理規範及授信原則下，從寬、從速、從簡辦理。對於相關信用評分過高、流程過長、銀行尚未獲公文指示都無說明。

(中時 )