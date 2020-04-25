三棧溪生態復育多年，施工恐改變當地生態。（王志偉攝）

太魯閣三棧部落，又稱「布拉旦」，當地保有純樸部落樣貌。（王志偉攝）

花蓮縣秀林鄉三棧溪河床有怪手進入開挖，當地住民指責施工粗暴，引發軒然大波，縣府趕緊出面澄清，仍止不住民怨。縣府與居民以及民代多方面對面溝通後，達成共識，縣府強調因防汛期來臨的緊急應變措施，但尊重民意，允諾改採較生態友善工法，後續也會研議生態復育計畫。

三棧溪為縣管河川，每逢雨季、颱風豪雨，溪水暴漲，因河道轉彎處正好落在三棧村唯一聯外道路路基下，長期沖刷已造成淘刷狀況，有安全疑慮，縣政府建設處因地方要求，趕在汛期前到三棧溪開挖整理河道，但遭網友質疑破壞三棧溪豐富生態，臉書網友文章達上千人分享，引起地方熱烈關注。

停工3天後，當地三棧布拉旦社區發展協會召開村民會議，邀請建設處、秀林鄉公所、民代、村民出席面對面溝通，縣府表示，參考居民意見改善工法，且承諾規劃生態復育計畫，秀林鄉公所則說明，已爭取到中央經費900萬元，將進行三棧溪周邊景觀改善。

縣議員張美慧、楊華美以及原住民議員周駿宥、田韻馨到場，「太粗暴」，張美慧說，部落村民要美景、要生態保育、要部落安全，希望縣府檢討工程方式，也要加強生態復育、河岸景觀補強作為等，抗議風波暫時落幕。

建設處長鄧子榆受訪表示，河道整理工程進入尾聲，剩下工程施工工法會以更友善方式進行，預計下週可完工，也會規劃生態復育計畫，盡力讓三棧溪回復原有樣貌，居民建議的聯外道路加高可能性，會再找相關單位研議可行性，增加民眾出入安全。

秀林鄉長王玫瑰表示，河道樣貌改變已是事實，現在最重要的是該如何兼顧居民安全的前提下，進行生態復育，彌補工程帶來的傷害。

(中時 )