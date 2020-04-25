樹林射箭場最快5月啟用。（新北市高灘處提供／許哲瑗新北傳真）

陳純敬從拉弓、瞄準、放箭動作一氣呵成、氣勢十足。（新北市高灘處提供／許哲瑗新北傳真）

新北市樹林區原住民人口約6000人，高居全市之冠，新北市水利局在樹林鹿角溪公園，打造全市第一座比賽級射箭場，可供至少10個靶位使用，副市長陳純敬25日上午前往視察並表示，樹林射箭場最快5月啟用，歡迎民眾以箭會友，增進族群交流，體驗射箭樂趣。

新北市原民局長羅美菁表示，鹿角溪公園為新北市第一個原住民主題部落公園，規畫高腳瞭望台、原民圖騰烤肉區、豐年祭廣場等多項設施，盼讓原民與都市共存，過去原住民多居住山林，農耕之餘兼行狩獵採集，射箭為重要生活技能，去年起規畫打造射箭場，保留原民傳統文化。

陳純敬上午與樹林區長陳奇正、地方民代等人前往視察，眾人在專業教練指導下，高舉弓箭，從拉弓、瞄準、放箭動作一氣呵成，氣勢十足；陳純敬說，鹿角溪射箭場啟用後，將成為新北市原住民文化的重要指標，提供民眾體驗射箭運動、休憩的好去處。

新北市高灘處說明，2座射箭場總長65公尺、寬35公尺，規畫射手與評審休息區、外圍安全緩衝區、靶架區等，可供10個以上靶位使用，總經費382萬元，1月6日開工，本月9日完工，目前場地正在驗收中，預計5月底到6月初開放民眾使用，原民局正研議場地借用、收費等辦法。

(中時 )