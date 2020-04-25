第50屆全國技能競賽北區分區技能競賽在25日落幕，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署在競賽中展現出亮眼的培訓成果，在7個職類中皆拿下北區賽金牌，包括拿下首屆新增舉辦的「旅館接待」金牌，總計拿下共40面獎牌。

桃竹苗分署在北區為期三天的比賽中成績亮眼，在「飛機修護」、「美髮」、「西點製作」、「麵包製作」、「旅館接待」（旅館服務）、「汽車技術」、「餐飲服務」等7個職類中拿下北區賽金牌，培訓選手總計拿下11金、16銀及13銅，共40面獎牌，較去年增加近20面獎牌數。

值得注意的是，今年首屆新增舉辦的「旅館接待」職類競賽中區今年報名人數不足，所以合併至北區辦理，共計有21名選手報名參賽，經淘汰賽後只取12名進入實務競賽。競賽中，選手須在5種不同情境的模組題下，在諮詢服務術科測試15分鐘下，幫客人安排全天或半天的近郊市區遊程，並完成訂位及遊程規劃等後續安排作業，全程採英文作答，選手須在短時間內回應客人的需求。最後也由來自桃竹苗分署與育達高中共同培訓的選手李姿潁奪得。

李姿潁目前是育達高中觀光事業科三年級的學生， 7歲聽到美國歌手泰勒絲的一首「love story」從此愛上英文，會把英文歌詞寫下來，逐字翻譯歌詞中的單字，從英文歌奠定並累積豐厚的英文實力。

李姿潁的爸爸是計程車司機，從小由奶奶撫養長大，高中就立定志向選擇觀光事業科就讀，參加「旅館接待」的培訓與競賽，靠著每日持續苦練，在首屆「旅館接待」中打敗北區及中區的競爭對手勇奪金牌，也是育達高中創校以來第一位拿到「旅館接待」職類金牌的學生。

得知拿下「旅館接待」金牌的李姿潁興奮地快哭了，不敢相信自己這麼好運，也慶幸努力沒有白費，更感謝老師張詩敏的培訓。李姿潁說，英文聽力是最難的部分，為了準備比賽，每天從早上7點半練到下午4點半英文，尤其比賽前兩週都是晚上9點才回家，蒐集大量生字單詞提升語彙能力。

李姿潁個性開朗活潑、積極，儘管家境不好，下課仍會去火鍋店打工賺取生活費，為了競賽，她每日苦練，希望透過技優成績考上國立高雄餐旅大學的航空暨運輸服務管理系，未來能當一名專業空姐。

桃竹苗分署長賴家仁表示，分署長期與桃竹苗轄區高中職校共同培訓競賽選手，今年總共培訓169名選手，包括：育達高中「旅館接待」、「美容」及「美髮」，萬能科大「麵包製作」，苗栗君毅中學「機器人」，大興高中「飛機修護」，永平工商「西點製作」及「餐飲服務」，苗栗農工「冷凍空調」及「冷作」，新竹高工「板金」等職類。

他也指出，「旅館接待」是北區賽今年新增的競賽職類之一，為了辦理好競賽，也將餐飲大樓三樓重新打造，模擬飯店chick in櫃檯的競賽崗位，讓競賽可以順利完成。

(中時 )