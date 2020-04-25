全球新冠肺炎疫情蔓延，阻斷了外來觀光客，香港餐飲業面對世紀性的無情打擊，連屹立數十載的老家號店家也吹熄燈號了。連續6年獲米其林推薦的蛇王二於昨日正式歇業，令香港粉絲不勝唏噓。

今日頭條報導，蛇王二屹立銅鑼灣近48年，以蛇羹和燒味飯馳名，這些美食曾餵飽無數嘴挑的老饕，更是國外遊客必吃的美食。自從宣布即將結束營業後，即使疫情仍未結束，大批懷舊的港人仍慕紛紛湧入一嘗名店的最後滋味，結業的一周從中午時段至下午茶，再到晚餐時刻，人潮川流不息，甚至有巿民在店前懷念留影。

據了解，蛇王二多年前於上環開店，80年代輾轉下立足銅鑼灣，進駐波斯富街，最風光鼎盛時期可賣出1,800碗蛇羹，它擁有超高的口碑和人氣之外，還曾連續6年獲米其林美食推薦，現在已由第三代經營。

經歷SARS、金融海嘯等戰役後，大批陸客來港觀光，銅鑼灣曾一度店租高漲，一些老店紛被逼退關店，即使經營成本大漲，蛇王二都熬下來了。但這波新冠肺炎疫情太過嚴峻，新年過後，店生意比去年同期大跌7成，最終不得不做出結束業務的決定。不過，店家也透露，疫情過後應會換個方式重開，希望未來還能與食客再續前緣。

(中時電子報)