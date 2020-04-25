行政院預計下周提出NCC委員提名名單送立法院行使人事同意權行使，知情官員今天透露，NCC代理主委陳耀祥將續任委員並真除，新任提名委員包括前NCC副主委翁柏宗回鍋；新提名台大新聞所教授林麗雲、NCC主任秘書蕭祈宏、台灣師範大學大眾傳播所教授王維菁，其中蕭祈宏的任期二年，其他NCC委員四年。

行政院預定下週提出通傳會（NCC）委員與促轉會委員名單送立法院審議，民進黨立法院黨團希望立法院5月底前完成人事同意權行使。據了解，行政院認為NCC代理主委陳耀祥表現不錯，將提名他擔任主委，同時，行政院長蘇貞昌已同意促轉會5月2日任期屆滿，將予以延長一年，將提名代理主委楊翠為促轉會主委，陳耀祥與楊翠都將獲真除。

據了解，若來得及作業，行政院可望在下周一併送出NCC委員與促轉會委員名單送立法院審議，而促轉會仍有原副主委張天欽等委員的遺缺尚待補實。

(工商 )