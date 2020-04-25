逢甲大學教授朱南玉平時授課生動豐富，深獲學生喜愛，並獲「逢甲林志玲」美名。三月初部分學校因應新冠疫情停課，她「超前部署」於直播平台講課，一炮而紅。本月她又受台中市政府地政局之邀，線上講習《土地登記數據分析兼論不動產市場趨勢》。

台中市地政局各局處學員，人手一機專心聆聽課程，線上發問互動熱絡。

一百多位市府11個地政事務所同仁們同時上直播平台聽講，避免群聚上課帶來的風險，兩個半小時的熱烈互動，讓沉悶的大數據分析不動產講座輕鬆有趣，獲學員一致肯定。

課程透過《浪LIVE》直播平台和臉書社群兩個平台直播，不只公務人員可以聽講，有興趣的民眾也能參與，前衛的授課方式獲學員讚賞，有學員在直播間直誇老師「好厲害，雲端上課！」、「老師給你一百桶油！加油！」也有學員表示「反應比實體上課還熱絡！」

台中市政府地政局吳存金局長表示，往年為推動新政策，都會舉辦各種教育訓練，但今年大部分都因為疫情延期或取消，為了超前部屬與朱教授合作，將實體課程改為線上直播，表單簽到、退也透過線上完成，掌控人員上課狀況，打破距離的限制，減少舟車勞頓。

逢甲教授朱南玉習慣使用直播平台講課，互動性強，軟體介面活潑，身受學員的喜愛。

朱南玉教授從台北市的地政雲、新北的愛連網、台中市政府158空間資訊網切入，說明利用實價登錄的大數據，來做市場趨勢分析。除深入淺出談大數據的妥善運用，朱南玉教授也介紹中興地政一些新服務，包括地籍產權異動即時通服務、跨縣市土地登記收辦再升級等內容，讓更多人認識其便利和特點。

（圖文由浪LIVE提供）

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