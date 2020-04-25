員林影城2011年轉手後內部大整修重新開幕，27日起將成為全彰化唯一營運中的影城。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

員林影城2011年轉手後內部大整修重新開幕，27日起將成為全彰化唯一營運中的影城。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

員林影城業者在社群平台貼文宣傳，打出防疫優惠價吸客。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

彰化兩家龍頭戲院，台灣和彰化戲院月初貼出公告，指5／1起暫停營業，不料不敵疫情嚴峻衝擊，目前已緊急宣布，本周末之後就開始歇業。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

疫情猛擊、真的撐不下去！台灣、彰化大戲院，原定5月1日起暫停營業，但因新冠肺炎疫情嚴峻，昨緊急在臉書公告只營業到明（26）日，何時復工將視疫情決定，目前全彰化縣僅存9年前重新裝修的員林影城獨撐大局，業者透過員工轉述，下周仍將有新片上映，目前暫無停業打算。

員林影城是南彰化地區唯一一家電影院，2011年中一度傳出將吹熄燈號，引發大批網友前往朝聖，原本劉姓業者因經營不善決定收攤，但數月後傳出有其他經營者有意接手，最後由經營斗六中華影城的雲林簡姓業者大規模重新整修後，於同年底重新盛大開幕，並由「員林大戲院」正式更名為「員林影城」。

員林影城位在員林綜合市場3樓，目前共有4個廳，業者低調不願受訪，但根據了解，目前員工已開始周休二日，連假日也僅維持半數人力上班；業者主動在社群平台打出防疫優惠價宣傳，即日起至5月中票價優惠，為了避免群聚，除了戴口罩、量體溫、提供酒精消毒，每場次採梅花座，且分流只限40人入內觀影。

台灣、彰化大戲院目前由同一業者經營，2011年九把刀2011年《那些年，我們一起追的女孩》還返鄉在台灣大戲院舉辦特映會，影迷大排長龍；但不敵新冠肺炎疫情，少數影迷假日觀影都意外「包場」，在地龍頭業者苦撐不下去，4月初就以片源不足供應為由，宣布將暫時停業。

不料24日又緊急貼出「整修公告」，指27日星期一就將暫停營運，待疫情緩降後，再與影民大家相見。消息一出不少民眾紛紛表示要趕這個周末趕快去觀影，也有人說疫情太嚴重了，暫時歇業也好，避免群聚；對於要開始放無薪假，員工多低調以對不願多表示意見。

(中時 )